Юлия Высоцкая точно знает, как сделать так, чтобы обычный пирог оказался чем-то особенным.

Юлия Высоцкая точно знает, как сделать так, чтобы обычный пирог оказался чем-то особенным.В понимании французов киш – это открытый пирог с начинкой. Главный секрет такого блюда заключается в правильном тесте – его обязательно нужно приготовить самим. Чтобы тесто получилось хрустящим, в него необходимо добавить каплю крепкого спиртного. А чтобы готовое тесто было рассыпчатым, по совету Юлии Высоцкой, перед выпечкой корж нужно немного подержать в морозилке.ИнгредиентыДля теста: 200 г пшеничной муки, 160 г сливочного масла, одна столовая ложка сметаны 20%, одна столовая ложка коньяка, один желток, одна чайная ложка сахара, пол чайной ложки морской соли.Для начинки: 150 г малосольной семги, две горсти молодого шпината, три яйца, пучок укропа, 50 г твердого сыра, 150 мл сливок 35%.СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ1. Для начала разогреваем духовку до 220 градусов. Сливочное масло рубим кубиками (немного нужно оставить для смазывания формы) и соединяем с мукой в чаше блендера или кухонного комбайна. Туда же добавляем остальные ингредиенты для теста.2. Измельчаем все ингредиенты в крошку и, продолжая взбивать, добавляем несколько ложек очень холодной воды – так, чтобы тесто собралось в единый ком.3. Форму для выпечки выстилаем пекарской бумагой, смазываем ее оставшимся сливочным маслом и распределяем тесто по дну и бортам формы. Отправляем в морозилку.4. Спустя немного времени вынимаем корж из морозилки, часто натыкаем тесто вилкой и отправляем выпекаться на 10-15 минут.5. Яйца немного взбиваем, добавляем сливки и еще раз хорошо твзбиваем.6. Шпинат кладем в дуршлаг и ошпариваем кипятком. Укроп мелко рубим, сыр измельчаем на крупной на терке.7. Малосольную семгу режем небольшими кусочками, соединяем с яйцами и сливками, добавляем половину укропа.8. На слегка пропеченный корж выкладываем шпинат, выливаем яично-рыбную смесь, посыпаем сыром.9. Выпекаем пирог при температуре 200 градусов еще 15-20 минут. Готовое блюдо посыпаем оставшимся укропом.Великолепный киш от Юлии Высоцкой готов!