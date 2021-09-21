Голосование состоялось, результаты действительны. Областная избирательная комиссия подвела итоги выборов на территории региона. 17,18 и 19 сентября жители области выбирали депутатов

Голосование состоялось, результаты действительны. Областная избирательная комиссия подвела итоги выборов на территории региона. 17,18 и 19 сентября жители области выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва. В голосовании приняли участие 418 136 избирателей. По одномандатному избирательному округу № 79 переизбрали Игоря Игошина. За него отдали 102 222 голоса. По 80-му одномандатному избирательному округу избранным депутатом вновь