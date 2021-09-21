Народные приметы:
Рассыпалась соль - к ссоре.
Рассыпался сахар - к миру.
Рассыпался кокаин - к феерическим ощущениям и фантасмагорическим видениям.
Упала вилка - кто-то придет.
Упала ложка - у кого-то руки из жопы растут.
Упал **й - всё, никто никуда не спешит.
Упало мыло - ждите неожиданностей.
Ласточки низко летают - будет дождь.
Коровы низко летают - рассыпался кокаин.
Треснуло зеркало - к беде.
Треснула резинка от трусов - к большому стыду, ну, или к маленькому.
Треснул презерватив - лучше бы треснуло зеркало
еще анекдот!