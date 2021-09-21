Уже стало хорошей традицией в конце сентября подводить итоги премии Внедорожник года. В этом году событие состоялось уже в 16-й раз. В течение пяти месяцев шло голосование большого народного жюри на сайте премии. Проголосовать мог любой неравнодушный к автомобилям.

Уже стало хорошей традицией в конце сентября подводить итоги премии "Внедорожник года". В этом году событие состоялось уже в 16-й раз. В течение пяти месяцев шло голосование большого народного жюри на сайте премии. Проголосовать мог любой неравнодушный к автомобилям.Кроме большого, лучших выбирало еще два жюри: блогерское и экспертное, состоящее из профессиональных автомобильных журналистов. Причем мнения трех жюри в большинстве случаев расходилось и совпало только три раза.А выбор был непростой. Все номинанты были разделены на две большие категории: внедорожники и кроссоверы, каждая из которых в свою очередь подразделялась на полноразмерные, среднеразмерные и компактные. В отдельные номинации были выделены пикапы, моноприводные кроссоверы и впервые в этом году – электрические кроссоверы и гибриды.В этом году организаторы премии решили отойти от официального формата проведения церемонии. Был выбран формат TED VNED, который предполагает дружескую и расслабленную атмосферу, где каждый гость мог почувствовать себя как в компании старых друзей.Итак, об итогах. Вполне предсказуемой оказалась и победа Land Rover Defender в классе больших внедорожников. Здесь мнения экспертного и народного жюри совпали. А вот блогеры в категории полноразмерных внедорожников предпочли Cadillac Escalade.В номинации среднеразмерный внедорожник победили заслуженные вездеходы и получили лучших. Экспертное жюри выбрало сразу же два автомобиля, которые получили равное количество голосов: Mitsubishi Pajero Sport и Jeep Wrangler. И блогеры тоже выбрали Jeep Wrangler, а народ проголосовал за Toyota Land Cruiser Prado.Среди компактных внедорожников лучшим единодушно и блогерами и экспертами был выбран Suzuki Jimny. А вот народное жюри предпочло отечественную LADA Niva Legend.Из полноразмерных кроссоверов народ выбрал корейский KIA Mohave. А эксперты уже не первый год проголосовали за AUDI Q8. Блогеры же в этом году свой выбор остановили на Volkswagen Touareg.В категории среднеразмерных кроссоверов по мнению блогеров результат вышел вполне ожидаемый – Subaru Forester. Это событие генеральный директор Субару Россия Такаши Тацу прокомментировал троекратным "Банзай".Представители народа выбрали Mitsubishi Outlander за его надежность. Эксперты же отдали голоса за Skoda Kodiaq.В категории компактный кроссовер мнения полностью разошлись. Большое жюри отдало свои голоса за обновленный Renault Duster, эксперты за новый Volvo XC40, а блогеры – за китайский Haval Jolion.В малочисленной категории пикапов по мнению экспертов и блогеров победил Isuzu D-Max. Здесь они были единодушны. А вот по мнению большого жюри лучшим был выбран Toyota Hilux.Номинация, которая в прошлом году была экспериментальной, отлично прижилась – моноприводные кроссоверы. Учитывая, какую значительную долю рынка занимает данная категория и как растёт с каждым годом, организаторы решили оставить её и в этом году, добавив в неё ещё одну номинацию.В этой категории номинировались среднеразмерные и компактные моноприводные кроссоверы и впервые – электрические кроссоверы и гибриды.Победителем в первой номинации по мнению блогеров стала Chery Tiggo 8 Pro. Эксперты отдали свои голоса за Peugeot 5008, с его прогрессивным дизайном и интерьером. Народное голосование в этом году выбрало китайский JAC S7.В номинации компактных моноприводных кроссоверов большое жюри отдало свои голоса за корейский KIA Soul, блогеры выбрали Geely Coolray, а вот эксперты проявили патриотизм и выбрали LADA Vesta SW Cross.А вот в «электрической» компании единодушия в выборе не было совсем. По мнению экспертов лучший – Porsche Taycan 4 Cross Turismo, блогеры предпочли Jaguar I-PACE, а народ проголосовал за Audi e-tron.Главным призовым партнёром стал производитель туристических прицепов СВОБОДА. Этот прицеп отлично приспособлен для комфортного отдыха целой семьи. В нем есть кухня, спальня, запас воды, аккумулятор и солнечная батарея для подзарядки, а также возможность подключения внешнего источника. Такой прицеп и получил в подарок победитель Большого народного голосования!Также официальными партнерами премии выступили производитель автомобильных шин Nokian Tyres, уже второй год подряд компания Greenworks – ведущий производитель инновационной аккумуляторной садовой техники, компании AutoLand и Kwazar, выпускающие опрыскиватели и распылители и автомобильную косметику, шведская фирма Boet, предлагающая на российском рынке автомобильные палатки и холодильники.Итак, победители определены, призы вручены, теперь до следующего года, когда будет определяться «Внедорожник года 2022».Текст: Владимир Головин