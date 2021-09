BBC cообщает, что полиция Великобритании сегодня официально назвала имя третьего гражданина РФ, причастного к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Во время покушения на экс-сотрудника ГРУ в 2018 году он якобы мог руководить действиями Боширова и Петрова, которых расследовательская организация Bellingcat обвиняет в использовании Новичка.

BBC cообщает, что полиция Великобритании сегодня официально назвала имя третьего гражданина РФ, причастного к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Во время покушения на экс-сотрудника ГРУ в 2018 году он якобы мог руководить действиями Боширова и Петрова, которых расследовательская организация Bellingcat обвиняет в использовании "Новичка".Буквально через несколько минут после выхода статьи BBC с очередными обвинениями в адрес России, цитировать ее одно за другим начали оппозиционные СМИ: недавно внесенные в список иностранных агентов и портал , а также "Новая газета" и .По мнению британских правоохранителей, третьим участником покушения стал Денис Сергеев, который пользовался псевдонимом "Сергей Федотов". Именно такое предположение еще в 2019 году выдвинула команда "независимых" журналистов Bellingcat.UK authorities have just announced Denis Sergeev, who travelled to the UK under the alias Sergey Fedotov, has been charged as the third suspect in the poisoning of Sergei Skripal. Bellingcat first revealed Sergeev's involvement in the poisoning two and a half year ago.— Bellingcat (@bellingcat)Теперь полиция Великобритании подтверждает – гениальные "расследователи" не ошиблись, все трое граждан РФ находились на территории Великобритании во время покушения. Сергеев, правда, в Солсбери не ездил, но в Лондоне побывать успел. Кроме того, еще в 2019 году Bellingcat предоставили BBC данные биллинга мобильного телефона Сергеева. Они показали, что ранее он уже дважды бывал в Туманном Альбионе – в 2016 и в 2017 году. Этого, по мнению британских правоохранителей, достаточно для доказательства того, что россияне действовали сообща. Всю имеющуюся информацию (то есть голословные обвинения, основанные на "расследованиях" журналистов-любителей, работающих в интересах своих ) британские власти передадут в Интерпол.Не дождавшись этого, глава Bellingcat уже призвал ЕС и США объединить усилия для скорейшего расследования инцидента и введения соответствующих мер против России.Denis Sergeev has been charged in relation to the Skripal poisoning, but keep in mind he was active with other GRU officers across Europe, including one other assassination involvement nerve agent. The UK and EU should join forces to investigate all this activity.— Eliot Higgins (@EliotHiggins)Сами пострадавшие не появляются на публике уже давно, и судьба их неизвестна. Помимо покушения на как в воду канувших Скрипалей, британцы связали с Сергеевым и попытку отравить болгарского оружейного барона Емельяна Гебрева, и взрывы на чешских оружейных складах. Ведь "Федотов", по словам расследователей, бывал и в Чехии. В конце января2014 года он посетил страну, а в декабре (то есть, спустя целый год) там произошли два взрыва. Ну как тут не заметить пресловутый "русский след"?Как и в случае со Скрипалями, прямых доказательств причастности России к отравлению Гебрева не было и нет. При этом сам он до появления расследования Bellingcat неоднократно , что покушение совершила не Россия, а его конкуренты. Но кого интересуют слова пострадавшего, если ему выпала доля быть назначенной жертвой ГРУ?