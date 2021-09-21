Владимирский избирком утвердил результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам №79 и №80. Голосование признано состоявшимся, итоги – действительными. Итак, единоросс Игорь Игошин ..

Владимирский избирком утвердил результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам №79 и №80. Голосование признано состоявшимся, итоги – действительными.Итак, единоросс Игорь Игошин набрал 47,86% или 102 222 голоса избирателей. Ближайшая преследовательница - коммунистка Лариса Емельянова показала результат в 51747 проголсовавших.Однопартиец Игошина Григорий Аникеев получил 48,77% или 94 633 бюллетеня. Его конкурент Антон Сидорко закончил гонку с результатом в 42 904 голоса.