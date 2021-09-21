В электронных медкартах указаны все необходимые для врачей данные ребенка.

В электронных медкартах указаны все необходимые для врачей данные ребенка.При использовании цифровых паспортов ребенка работа врачей московских поликлиник значительно облегчится, потому что в электронных медицинских карточках указаны все важные данные: группа здоровья, льготы, хронические заболевания, контакты родителей и много другое. Все это позволяет специалистам проводить диагностику максимально оперативно.Цифровые карты теперь доступны не только врачам детских поликлиник, но и медработникам в московских школах и детсадах. Новый сервис позволяет, в том числе, узким специалистам оперативно получить медицинские данные ребенка и грамотно сформировать тактику лечения. Об этом рассказала заместитель главы столичного региона по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Новый сервис – паспорт ребенка – запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города. Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке – как медицинского, так и немедицинского характера. <...> При этом раньше вся эта информация хранилась разрозненно, в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, и врачам приходилось довольно долго ее искать", – отметила вице-мэр.По словам Раковой, необходимая информация автоматически загружается из медицинских документов в режиме онлайн. В цифровом паспорте отображается группа крови ребенка, резус-фактор, медицинская группа для занятий физической культурой, группа здоровья, его социальный статус, наличие льгот и хронических заболеваний.