Наташа Королева может стать бабушкой.

Наташа Королева может стать бабушкой.Заслуженная артистка России Наташа Королева обычно попадаетв эпицентры скандалов, но на сей раз звезда отечественной эстрады оказалась винтересном положении. Фанаты певицы ждут новостей, не исключая, что их кумиршаготовится к рождению ребенка.Возможно, в скором времени исполнительница хита "Желтыетюльпаны" станет бабушкой. По крайней мере, ее невестка Мелисса Волынкинауже принимает поздравления с беременностью.На подобные мысли навел наследник певицы Архип Глушко. Онопубликовал в социальных сетях фото с любимой. Молодая девушка на снимке былаодета в платье, которое выгодно подчеркивало ее формы. Подписчики сразу жеобратили внимание на выпирающий округлый животик.Впрочем, нельзя исключать, что невестка артистки простопереела – в кадр также попал бокал крепкого напитка. Сам потенциальный отец –Архип Глушко – пока молчит, никак не комментирует предположение комментаторов.К слову, отношения у исполнительницы с семьей сынаскладываются не лучшим образом. Мелисса Волынкина в прошлом занималасьстриптизом, что пришлось не по вкусу ее свекрови. Певица лицемерно подошла к увлечениюневестки, ведь ее супруг Тарзан в прошлом тоже стриптизер.Так или иначе, Наташа Королева выставила детей из дома. Импришлось строить семейное счастье в съемной квартире.