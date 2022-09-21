Борис Корчевников никак не может оправиться после страшной болезни.

Борис Корчевников никак не может оправиться после страшной болезни.Популярный российский актер и телеведущий Борис Корчевниковвсе еще страдает от последствий тяжелого заболевания. Летом 2015 года емупришлось лечь под нож медиков, чтобы удалить опухоль головного мозга. Ксчастью, образование оказалось доброкачественным. Об этом рассказал сам артиств эфире у Андрея Малахова.Однако тяжелый недуг не остался для молодого человека безпоследствий. Во время сложнейшей операции врачи затронули слуховой нерв.Сегодня ведущий программы "Судьба человека" страдает из-за глухоты наодно ухо.Меж тем, Борис Корчевников занимает активную гражданскуюпозицию. Поклонники считают его большим патриотом России. Генеральный директортелеканала "Спас" постоянно помогает другим людям, о чем считаетнужным рассказывать в социальных сетях.Минувшим вечером артист опубликовал в своем телеграмм-каналеотчет с фотографиями о сборе гуманитарного груза для жителей Донбасса. Однакофанаты обратили внимание не на коробки с вещами, а на внешность их кумира.На снимке было видно, что Борис Корчевников изможден, еголицо выглядело уставшим, а сам артист как будто бы похудел. Возможно, он простодолго возился с коробками. Телеведущий подчеркнул, что собирается отправитьмирным жителям ладан и свечи, а также инструменты, теплую одежду и лекарства.