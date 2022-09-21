Общероссийское общественное движение Народный фронт За Россию намерено провести 23 сентября на Манежной площади в центре Москвы патриотическую акцию Своих не бросаем. Активисты попросили мэра столицы Сергея Собянина оказать им содействие.

Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" намерено провести 23 сентября на Манежной площади в центре Москвы патриотическую акцию "Своих не бросаем". Активисты попросили мэра столицы Сергея Собянина оказать им содействие.В мероприятии примут участие члены Общественной палаты РФ, политических партий, общественных организаций, национально-культурных автономий, известные музыканты, гражданские активисты и простые москвичи. Акция пройдет 23 сентября с 15 до 19 часов.Помимо ОНФ, с инициативой провести патриотическую акцию выступил комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Организаторы уверены, что мероприятие привлечет внимание многих жителей и гостей столицы и поможет выразить поддержку людям на освобожденных территориях, сообщает Агентство городских новостей "Москва".Напомним, что Сергей Собянин о дополнительной поддержке добровольцев и их семей. Столица продолжает работу по восстановлению Донецка и Луганска, написал в своем блоге.Накануне градоначальник , что при ММЦ "Сахарово" в Москве появится центр по взаимодействию Минобороны РФ и иностранцев. Необходимую инфраструктуру развернут в ближайшее время.Ранее в руководстве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей анонсировали проведение референдумов о присоединении к РФ. Они состоятся 23-27 сентября.