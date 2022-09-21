93 процента работодателей Владимирской области, которые воспользовались сервисом службы занятости «Эффективная вакансия», высоко оценили его возможности. Об этом сообщила Мария Мальцева, ..

93 процента работодателей Владимирской области, которые воспользовались сервисом службы занятости «Эффективная вакансия», высоко оценили его возможности. Об этом сообщила Мария Мальцева, заместитель директора Департамента труда и занятости населения Владимирской области в ходе очередного мастер-класса для сотрудников отделов по взаимодействию с гражданами и работодателями региональных центров занятости.Сервис призван помочь работодателям сделать вакансии конкурентоспособными и увеличить численность претендентов на рабочие места. Кадровый консультант центра «Работа России» анализирует описание вакансии, оценивает конкурентные преимущества, востребованность у соискателей и предлагает внести те или иные изменения. «Многие работодатели еще не знакомы с нашим сервисом, но среди тех, кто попробовал, практически все без исключения оценили его преимущества», - добавила Мария Мальцева.Кроме того, работодатели в ходе опроса, проведенного владимирской службой занятости в , высказали пожелание расширить его возможности в части блока социальных гарантий. Поэтому в дополнение к «Эффективной вакансии» разработан «Конструктор социальных гарантий». «Это новый кейс от специалистов Муромского центра занятости населения. С его помощью любой работодатель сможет более четко расписать свои конкурентные преимущества, сделать свои предложения более адресными и увеличить количество откликов», - резюмировала замдиректора Департамента.