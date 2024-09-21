Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе. На этот раз их видели в Лос-Анджелесе, где они отвели своих детей в школу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе. На этот раз их видели в Лос-Анджелесе, где они отвели своих детей в школу.Пара, известная как "Беннифер", воссоединилась во второй раз на фоне своего развода. Всего через несколько дней после совместного обеда в Беверли-Хиллз они появились вместе на вечере, посвященном началу учебного года.По информации TMZ, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, у каждого из которых есть дети от предыдущих браков, выглядели расслабленно и дружелюбно. У Лопес есть 16-летние близнецы — Макс и Эмма, а у Аффлека трое детей: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль. Очевидцы отметили, что пара вела себя естественно, прогуливаясь по кампусу школы. Несмотря на это, источники утверждают, что примирение между ними не планируется, и они продолжают процесс развода.Лопес подала на развод в августе 2022 года, в день второй годовщины их свадьбы. В документах указана дата расставания — 26 апреля 2024 года. Интересно, что у пары не было брачного контракта, когда они поженились в июле 2022 года. В июне этого года они выставили на продажу свой совместный дом за 68 миллионов долларов. Бен Аффлек переехал в новую резиденцию стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы быть ближе к детям и их матери.На выходных Бен и Джей Ло вновь удивили поклонников своим совместным появлением. Они провели время с детьми в отеле, где их заметили за оживленной беседой. Аффлек даже наклонился и поцеловал Лопес, что вызвало множество вопросов о возможном воссоединении пары. Позже их видели вместе в машине, где они продолжали обсуждать что-то важное.Эксперты предполагают, что такое поведение могло быть намеренным шагом для того, чтобы продемонстрировать свои чувства на публике. В то время как их отношения остаются под вопросом, совместные моменты с детьми показывают, что они по-прежнему заботятся друг о друге и своих семьях.