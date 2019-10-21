Шашни с Западом не прошли бесследно для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Россияне стремительно разочаровываются в лидере соседней республики.
Шашни с Западом не прошли бесследно для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Россияне стремительно разочаровываются в лидере соседней республики.
С тем, что Лукашенко не является настоящим союзником России,
согласны более половины граждан нашей страны. Об этом свидетельствует опрос,
проведенный аналитической службой "Рамблера".
Так, 52% респондентов усомнились, что в случае чего
Лукашенко протянет России руку помощи. Они отметили, что белорусский лидер не
раз отмечался антироссийскими выходками. Говорить о дружбе в этом случае
недопустимо, считают опрошенные.
Несмотря на заигрывания Лукашенко с Западом и паразитический
характер нынешнего белорусского режима, который живет за счет России, ничего не
давая взамен, более трети наших сограждан продолжают рассматривать его как
друга и союзника. Волноваться, что соседняя республика рано или поздно
переметнется на противоположную сторону баррикад не стоит, полагают они.
Лукашенко заявил, что его рейтинг в России превышает 60%
Директор совхоза "Городец" инфантилен в своих мечтах, но приходится ездить на масковию за ярлыком на княжество
— Litvino-Ватоўкі (@LitVata)
Не все в порядке у и с рейтингом среди белорусов.
Батька пытается представить себя как политика, который пользуется поддержкой
абсолютного большинства населения. Но реальный уровень его поддержки гораздо ниже,
полагают эксперты.
В последние годы рейтинг белорусского лидера тщательно
скрывается, отмечают аналитики. Если бы в стране были проведены конкурентные
выборы, то получил бы на них не более 30%, считают аналитики. По
мнению авторов телеграм-канала "Бульба престолов", больше всего
Батьку не любят в Минске: якобы в столице его рейтинг стремится к нулю.