Шашни с Западом не прошли бесследно для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Россияне стремительно разочаровываются в лидере соседней республики.

Шашни с Западом не прошли бесследно для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Россияне стремительно разочаровываются в лидере соседней республики.С тем, что Лукашенко не является настоящим союзником России,согласны более половины граждан нашей страны. Об этом свидетельствует опрос,проведенный аналитической службой "Рамблера".Так, 52% респондентов усомнились, что в случае чегоЛукашенко протянет России руку помощи. Они отметили, что белорусский лидер нераз отмечался антироссийскими выходками. Говорить о дружбе в этом случаенедопустимо, считают опрошенные.Несмотря на заигрывания Лукашенко с Западом и паразитическийхарактер нынешнего белорусского режима, который живет за счет России, ничего недавая взамен, более трети наших сограждан продолжают рассматривать его какдруга и союзника. Волноваться, что соседняя республика рано или позднопереметнется на противоположную сторону баррикад не стоит, полагают они.Лукашенко заявил, что его рейтинг в России превышает 60%Директор совхоза "Городец" инфантилен в своих мечтах, но приходится ездить на масковию за ярлыком на княжество— Litvino-Ватоўкі (@LitVata)Не все в порядке у и с рейтингом среди белорусов.Батька пытается представить себя как политика, который пользуется поддержкойабсолютного большинства населения. Но реальный уровень его поддержки гораздо ниже,полагают эксперты.В последние годы рейтинг белорусского лидера тщательноскрывается, отмечают аналитики. Если бы в стране были проведены конкурентныевыборы, то получил бы на них не более 30%, считают аналитики. Помнению авторов телеграм-канала "Бульба престолов", больше всегоБатьку не любят в Минске: якобы в столице его рейтинг стремится к нулю.