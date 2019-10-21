Артиста лейбла Black Star Pabl.A чуть не погиб под пулями. Неизвестные обстреляли его автомобиль из травматического оружия.

Артиста лейблаBlack Star Pabl.A чуть не погиб под пулями. Неизвестные обстреляли его автомобиль из травматического оружия.Александр Пабла (настоящее имя артиста – прим.ред.) часто становится героем различных скандалов. Ранее он незаконно использовал фотографию для обложки своего трека, а теперь артиста пытались застрелить, когда тот находился за рулем своей машины.Сам Александр понятие не имеет, кто и зачем обстрелял его джип, однако оставлять покушение на свои жизнь и здоровье безнаказанным не считает нужным. Молодой человек уже написал заявление в полицию и теперь надеется, что злоумышленники будут найдены в ближайшее время.Впрочем, сам рэпер не пострадал. Тем не менее, ему теперь придется раскошелиться на ремонт своей иномарки. Во время обстрела неизвестные повредили боковое стекло его автомобиля. Тем не менее, это стало небольшой платой за сохранение жизни и здоровья в безопасности.Как издание Starhit, это не первый раз, когда Александр попадает в ДТП. Пять лет назад подопечный Тимати попал в страшную автомобильную катастрофу, из-за которой лишился обеих ног. Теперь же рэперу приходится использовать специальные протезы, чтобы самостоятельно передвигаться, однако на жизнь он не жалуется.4 Окт 2019 в 6:35 PDTЯ долго разбирался в себе после этой ситуации, раскладывал все прожитые годы по полочкам и понял, что смогу вырулить в правильную сторону. Скажу честно, это было очень не просто, но я знал одно: раз все случилось, нужно пройти этот путь достойно и выйти победителем", – рассказывал тогда Пабла.