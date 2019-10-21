Телеведущая Алена Водонаева дала крепкий отпор злопыхателям. Так она высказалась о блокировке своих откровенных фото.

Телеведущая Алена Водонаева дала крепкий отпор злопыхателям. Так она высказалась о блокировке своих откровенных фото.Своим возмущением знаменитость поделилась с поклонниками на личной страницей в социальной сети "Инстаграм". Она выложила фото, где позирует в черном латексном платье, плотно облегающим фигуру. Как рассказала Водонаева, у нее были еще пикантные фотографии с попой, однако по многочисленным жалобам пользователей их удалили."Нефть ♠️ Есть еще очень классное фото, где немного голой попы, много латекса и много моих туфель в кадре ( сейчас выложу в сторис ) , но я не хочу сюда его ставить из-за верующих и оскорбленных, которых почему-то трогают чужие картинки в Инстаграм" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – подписала Водонаева свою публикацию.Алену сильно возмутила реакция пользователей и журналистка довольно резко высказалась о тех, кому ее "достопримечательность" не понравилась. Так знаменитость призвала не смотреть контент, если он не нравится. Она заявила, что всегда можно отписаться от страницы.21 Окт 2019 в 2:13 PDT"У нас же странный народ. И признаюсь, если бы меня раздражал чей-то аккаунт, я бы задумалась что со мной не так? Всегда же можно не смотреть или отписаться. С какой целью жалобы? Что в итоге получает жаловальщик? Кольцо всевластия и философский камень? Вечную жизнь и эликсир молодости? Что? Ради чего?", – вопрошает телеведущая.Поклонники также не остались в стороне от произошедшего. Многие поспешили поделиться своей точкой зрения: "Это желание укусить хоть так, поскольку в лицо никто и пикнуть бы не посмел. И объявление собственной никчемности. Но себя-то обвинить не могут, поэтому можно полаять на другого😂", "Странный процесс, мне иногда кажется, что у нас большая половина страдает моральным мазохизмом и комплексом Павлика Морозова🙈Посмотрела на "гадость," настучал😂 и жизнь удалась", "Потому что чья-то попа не так хороша, чтобы ставить не в Инстаграм 🤣А вы вообще нахалка! Не только попой удалась, но и лицом, и в жизни вполне состоялись... ну как тут мимо пройти, у меня как раз какашка в руке, дай кину🤣".