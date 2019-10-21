В Госдуме приняли приглашение на конференцию спикеров законодательных органов стран, входящих в Совет Европы. Депутаты вылетят из Москвы в Страсбург вечером 23 октября, после рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В Госдуме приняли приглашение на конференцию спикеров законодательных органов стран, входящих в Совет Европы. Депутаты вылетят из Москвы в Страсбург вечером 23 октября, после рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин."По мнению всех представителей фракций, необходимо принятьприглашение, которое поступило, – участвовать в конференции председателейпарламентов стран, входящих в Совет Европы, руководителей парламентов, которыебудут работать 24–25 октября в Страсбурге в ПАСЕ", – цитирует Володинаофициальный сайт Госдумы.Он назвал это решение правильным. Помимо самой конференции, на площадке будут двусторонние встречи с главами парламентов стран – членов Парламентскойассамблеи Совета Европы. Некоторые из спикеров уже выразили желаниевстретиться, добавил Володин."Повестка обещает быть достаточно напряженной", -сказал он.Есть желание встретиться и с руководством ПАСЕ, подчеркнул Володин.Парламентарий напомнил, что в этом году Совету Европы исполняется 70 лет.Делегация Госдумы с участием представителей всех фракцийвылетит из Москвы в Страсбург вечером 23 октября, после рассмотрения в первомчтении проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-22 годов.Вячеслав Володин примет участие в конференции спикеров Совета Европы.«Кроме участия в работе конференции параллельно будут проходить встречи с руководителями парламентов стран, которые входят в ПАСЕ. Повестка обещает быть достаточно напряженной», - отметил Председатель ГД— Государственная Дума (@dumagovru)Чтобы все успеть, законодатели соберутся раньше. Володиннапомнил, что обычно пленарное заседание начинается в полдень, но 23 октябрядепутаты соберутся в 10 часов. "Чтобы с 10 до 16 рассмотреть законопроекто бюджете, а также сопутствующие законы – это бюджеты внебюджетных фондов ибюджетообразующие законы", – пояснил спикер Госдумы.Напомним, Россия вновь начала принимать участие в работеПАСЕ 26 июня текущего года, когда организация приняла резолюцию о подтверждении полномочийнашей страны. Права российской делегации были восстановлены в полном объеме.