Сотрудники правоохранительных органов возле Крымского моста остановили направлявшийся в материковую часть России автомобиль. В тайнике, установленном на транспортном средстве, было обнаружено десять килограммов наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов возле Крымского моста остановили направлявшийся в материковую часть России автомобиль. В тайнике, установленном на транспортном средстве, было обнаружено десять килограммов наркотиков.Сотрудники ФСБ получили информацию о том, что житель города Армянск хочет перевести по Крымскому мосту крупную партию наркотиков. Чтобы проверить эти сведения правоохранители остановили машину подозреваемого на подходе к автомобильной переправе.Во время досмотра в тайнике под днищем было обнаружено 12 полиэтиленовых пакетов, внутри которых находилось порядка десяти килограммов канабиса. "Водитель автомобиля признался, что указанное наркотическое средство предназначалось для реализации на материковой части России", – Крымское информационное агентство сообщение пресс-службы крымского управления ФСБ России.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Подозреваемый, так и не заехавший на Крымский мост, задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранители ищут тех, кто может быть причастен к попытке переправить крупную партию наркотиков через Керченский пролив.