Украинский лидер Владимир Зеленский должен брать пример со своего российского коллеги Владимира Путина. Москва проводит активную внешнюю политику и отстаивает интересы любыми способами, Киеву следует поступать так же, считает генерал-лейтенант ВСУ Юрий Думанский.
Украинский лидер Владимир Зеленский должен брать пример со своего российского коллеги Владимира Путина. Москва проводит активную внешнюю политику и отстаивает интересы любыми способами, Киеву следует поступать так же, считает генерал-лейтенант ВСУ Юрий Думанский.
Войну в Донбассе высокопоставленный военный назвал
"замедленным конфликтом". При этом на дипломатическом фронте
поддержка Украины ослабевает, констатировал Думанский. "Европе от нас
понемногу устают, по США такая же картина", – сказал генерал в беседе с
порталом "Апостроф".
Думанский выступил с поддержкой инициатив Зеленского об
урегулировании в Донбассе. Военнослужащий раскритиковал тех, кто ставит знак
равенства между самим фактом переговоров с Россией и капитуляцией перед
Москвой. "Если мы говорим, то что, – сразу сдаем свои позиции?" -
недоумевает он.
Он также считает необоснованными утверждения, что президент
России якобы не исполнит обещании. же во избежание внутренних
волнений стоит объяснить украинцам, каким образом он будет договариваться с
Путиным.
Россия предпринимает любые меры для достижения своих целей,
сказал Думанский. Он призвал украинское руководство брать пример с Кремля.
"Мы также должны учиться играть", – добавил генерал.
и Владимир Путин общались только по
телефону. Двусторонняя встреча пока не планируется, сказал пару недель назад во
время общения с журналистами лидер Незалежной. "Я знаю одно, что эта
встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", – заявил он, но
предпочел избежать конкретики.