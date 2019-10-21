Украинский лидер Владимир Зеленский должен брать пример со своего российского коллеги Владимира Путина. Москва проводит активную внешнюю политику и отстаивает интересы любыми способами, Киеву следует поступать так же, считает генерал-лейтенант ВСУ Юрий Думанский.

Украинский лидер Владимир Зеленский должен брать пример со своего российского коллеги Владимира Путина. Москва проводит активную внешнюю политику и отстаивает интересы любыми способами, Киеву следует поступать так же, считает генерал-лейтенант ВСУ Юрий Думанский.Войну в Донбассе высокопоставленный военный назвал"замедленным конфликтом". При этом на дипломатическом фронтеподдержка Украины ослабевает, констатировал Думанский. "Европе от наспонемногу устают, по США такая же картина", – сказал генерал в беседе спорталом "Апостроф".Думанский выступил с поддержкой инициатив Зеленского обурегулировании в Донбассе. Военнослужащий раскритиковал тех, кто ставит знакравенства между самим фактом переговоров с Россией и капитуляцией передМосквой. "Если мы говорим, то что, – сразу сдаем свои позиции?" -недоумевает он.Он также считает необоснованными утверждения, что президентРоссии якобы не исполнит обещании. же во избежание внутреннихволнений стоит объяснить украинцам, каким образом он будет договариваться сПутиным.Россия предпринимает любые меры для достижения своих целей,сказал Думанский. Он призвал украинское руководство брать пример с Кремля."Мы также должны учиться играть", – добавил генерал.и Владимир Путин общались только потелефону. Двусторонняя встреча пока не планируется, сказал пару недель назад вовремя общения с журналистами лидер Незалежной. "Я знаю одно, что этавстреча должна быть, если мы хотим завершить войну", – заявил он, нопредпочел избежать конкретики.