Обязательный публичный отчёт губернатора. В ЗакСобрании прошло заседание комитета по соцполитике и здравоохранению. Депутаты собрались, чтобы услышать мнение главы региона о результатах

Обязательный публичный отчёт губернатора. В ЗакСобрании прошло заседание комитета по соцполитике и здравоохранению. Депутаты собрались, чтобы услышать мнение главы региона о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. Напомним, в прошлом году с аналогичной темой, правда на общем собрании, выступала экс-чиновница Марина Чекунова. Ей ассистировала зам.