Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают возможность повторного введения в России режима самоизоляции. Вводить новые нерабочие дни Кремль также ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают возможность повторного введения в России режима самоизоляции. Вводить новые нерабочие дни Кремль также не планирует, сообщает телеканал "".Эксперты отмечают, что жесткие карантинные меры могут нанести непоправимый ущерб российской экономике, поэтому вводить их следует лишь в самой критической ситуации.