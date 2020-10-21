Леонид Рошаль – выдающийся российский врач. Он был в числе тех, кто пришел на помощь жертвам теракта во время мюзикла Норд-Ост. И, несмотря на многочисленные заслуги, находятся те, кто оскорбляет медика. В частности, сторонники оппозиционера Навального не так давно высказались в его адрес неподобающим образом. Впрочем, в ложности этих утверждений легко убедиться, подробнее изучив биографию Леонида Михайловича.

Леонид Рошаль – выдающийся российский врач. Он был в числе тех, кто пришел на помощь жертвам теракта во время мюзикла "Норд-Ост". И, несмотря на многочисленные заслуги, находятся те, кто оскорбляет медика. В частности, сторонники оппозиционера Навального не так давно высказались в его адрес неподобающим образом. Впрочем, в ложности этих утверждений легко убедиться, подробнее изучив биографию Леонида Михайловича.Вооруженные боевики в театр на Дубровке во время второго акта мюзикла "Норд-Ост". В зрительном зале находилось 800 человек. В воздухе раздалась автоматная дробь. Террористы сообщили собравшимся, что в здании заложена бомба. Все присутствующие, включая актеров, были взяты под прицел. По периметру курсировали женщины-смертницы, в любой момент готовые активировать пояс-шахида. Любое лишнее движение каралось неминуемым выстрелом. Так, один из заложников, которого замучила жажда, был расстрелян.Трагические события от осени 2002 года до сих пор с ужасом вспоминает вся страна. Жертвами теракта на Дубровке стало 130 человек. В числе тех, кто оказался в самом центре ЧП был и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он самоотверженно приходил на помощь пострадавшим и ради спасения жизней пациентов не побоялся выйти на контакт с террористами. Его усилиями, еще до штурма спецназа, из здания удалось вывести восемь детей."Если честно, говорить о “Норд-Осте” мне всегда нелегко. Эти воспоминания не из приятных. Сейчас, в ретроспективе, конечно, понимаешь, что риск для жизни существовал. Но в тот момент думать о себе и своем страхе было просто некогда. Я ведь до этого занимался неотложной помощью. В каком-то смысле у меня был привычный настрой: надо работать, сделать все, что зависит от врача, остальное потом", – Рошаль. Принципу Красного Креста он следовал и в том случае, если помощь требовалась преступникам, ведь врач обязан помогать всем нуждающимся.Леонид Рошаль – врач с большой буквы. За его плечами множество событий, где он ставил жизнь пациента превыше своей. Во время террористического акта в Беслане ему удалось спасти от верной гибели сотни людей. "Мне удалось отговорить от опрометчивого шага сотни родителей и близких, которые готовы были идти освобождать детей. Пойди они – и были бы еще сотни убитых. Террористы же могли начать косить всех подряд", – Рошаль. Свой медицинский долг доктор выполнял и во время стихийных бедствий: землетрясения в Армении, Индии, Японии, Египте, Турции, Афганистане.За многочисленные заслуги Леонид Михайлович был 11 орденами, в том числе "Золотым Крестом. Он является обладателем премии Людвига Нобеля и таких титулов, как "Национальный герой" и "Европеец года".