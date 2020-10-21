Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело.

Напомним, что в Гусь-Хрустальном нашли большой склад оружия и боеприпасов, принадлежавших преступной группировке "восьмерочные". Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей.Организатор и руководитель преступной группы на территории Волгоградской и Владимирской областей А.Муртазин незаконно приобретал оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Совместно с другими участниками орггруппы Б. и П., которые уже мертвы, а также С. Антроповым весь арсенал оружия и боеприпасов он перевозил в Гусь-Хрустальный.А. Муртазин вместе с братом, который не входил в группу, спрятал до конца декабря 2019 года оружие в гараже родственника.23 декабря 2019 года оружие и боеприпасы обнаружены правоохранительными органами.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Гусь-Хрустальным городским судом.Братья Муртазины совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, третируя местных предпринимателей. Также Муртазины и С. Антропов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).Приговором Гусь-Хрустального городского суда в 2016 году семерым подсудимым назначено наказание от 8 до 13 лет лишения свободы.Теперь в зависимости от роли каждого из них трое участников обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.222, ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконная перевозка и хранение организованной группой огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч.2 ст.222, ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору).информации и общественностью