Им запрещено посещать детские и торговые центры, а также фуд-корты.

Им запрещено посещать детские и торговые центры, а также фуд-корты.В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по предложению главного государственного санитарного врача по Владимирской области внесены изменения в указ губернатора«О введении режима повышенной готовности».С 24 октября по 8 ноября 2020 года во Владимирской областизапрещается нахождение детей до 16 лет без родителей или иных законных представителей на территории, в зданиях и помещениях торговых иторгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории их фуд-кортов.На эти же сроки – с24 октября по 8 ноября –приостанавливается деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территорииторговых иторгово-развлекательных центров и комплексов.