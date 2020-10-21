Им запрещено посещать детские и торговые центры, а также фуд-корты.
Им запрещено посещать детские и торговые центры, а также фуд-корты.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по предложению главного государственного санитарного врача по Владимирской области внесены изменения в указ губернатора«О введении режима повышенной готовности».
С 24 октября по 8 ноября 2020 года во Владимирской области
запрещается нахождение детей до 16 лет без родителей или иных законных представителей на территории, в зданиях и помещениях торговых и
торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории их фуд-кортов.
На эти же сроки – с
24 октября по 8 ноября –
приостанавливается деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории
торговых и
торгово-развлекательных центров и комплексов.