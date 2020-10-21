В последние дни число больных коронавирусом в России стремительно растет. Представители Роспотребнадзора рассказали, с чем это может быть связано.

В последние дни число больных коронавирусом в России стремительно растет. Представители Роспотребнадзора рассказали, с чем это может быть связано.По словам специалистов, защита организма от респираторных инфекций, в том числе и коронавируса, обычно понижается в осенне-зимний период. Причиной тому – переохлаждение, связанное с перепадами температуры.В Роспотребнадзоре призвали граждан следить за нагревательным и отопительным оборудованием. Оно должно быть исправным и нормально функционировать. Крайне важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях.Как передает "РИА Новости", в больничных палатах столбики термометров должны показывать +20...+26, в школьных кабинетах – +18...+24. В игровых помещениях детских садов температура должна составлять +21...+23, а в спальнях – +19...+20.По состоянию на 20 октября коронавирусом в России заболели 1,43 миллиона граждан. Суточный прирост зараженных составляет 15-16 тысяч. За весь период вылечились 1,08 миллиона человек, скончались 24 тысячи пациентов.Доктор медицинских наук Виктор Зуев . По его мнению, только в этом случае удастся остановить скорость распространения COVID-19. Отметим, что в правительстве не видят в этом необходимости.