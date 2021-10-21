Развал СССР был выгоден первому президенту России Борису Ельцину. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы России по государственному строительству и ..

Развал СССР был выгоден первому президенту России Борису Ельцину. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.По мнению Синельщикова, таким образом Ельцин отомстил советским народу и власти, поскольку был обижен. Кроме того, депутат считает, что бывший глава государства хотел хотел "чувствовать себя царем". Парламентарий добавил, к распаду Советского Союза также причастны бесталанные руководители из числа коммунистов, сообщает "".