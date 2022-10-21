Актрисе театра и кино Татьяне Васильевой идет 76-й год. Но она словно Аркадина из чеховской Чайки. Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть... – Я милая, держу себя в струне, – это и про Татьяну Григорьевну.

Актрисе театра и кино Татьяне Васильевой идет 76-й год. Но она словно Аркадина из чеховской "Чайки". "Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть... –Я милая, держу себя в струне", – это и про Татьяну Григорьевну.Татьяна Васильева сейчас на гастролях по северу России. В Котлас она приехала с антрепризой "Танцуй со мной", где играет вместе с Ефимом Шифриным. Но даже на работе артистка не забывает про спорт.Актриса перед спектаклем пришла на фитнес, где ее ждал молодой красавец-тренер. "Чтобы вечером взлететь. надо утром попотеть", – подписала кадр из спортклуба Васильева. В облегающих лосинах, белоснежной футболке и черной бандане она даже потной выглядит очень сексуально.Татьяна Васильева каждый день по два часа в обязательном порядке занимается спортом. Сначала час бега или ходьбы на тренажере, а потом еще дополнительный час силовых и кардионагрузок с тренером. Более того, наличие гантелей в номере или зала поблизости входит в ее гастрольный райдер. Потому звезда и хвастается тем, что жмем в положении лежа 20 кг.А недавно она раскрыла секреты своего похудения. По ее словам, надо сбрасывать вес медленно. Поэтому актриса против жестких диет. Татьяна Григорьевна говорит, что сначала она постепенно избавилась от восемнадцати килограммов, а через время еще от семи.