Александр Авдеев поблагодарил неравнодушных жителей Владимирской области за восстановление...

Александр Авдеев поблагодарил неравнодушных жителей Владимирской области за восстановление храмов.В своём официальном telegram-канале Александр Авдеев поблагодарил активных сельчан и меценатов.«Хочу несколько слов сказать в благодарность людям, которые восстанавливают храмы. Есть примеры, где вскладчину делают жители — одни или с помощью меценатов. Два из них — в Суздальском районе...»Например, благотворитель Василий Верещак и его единомышленники оказали помощь в реставрации Храма святителя Василия Великого в селе Кистыш — имении Александра Васильевича Суворова.Сообщается, что инициативная группа активно занимается сохранением памяти о великом полководце.Александр Авдеев приводит и ещё один пример — восстановление жителями в селе Туртино Храма Иоанна Богослова.Большую помощь оказывают меценаты Тимур Рамазанов (завод «Бетал») и Вадим Дымов (ООО «Тарбаево»). В Церкви отремонтировали крышу, поставили луковки и кресты, шпиль на колокольню, отремонтировали алтарь и протянули газ.«Не только государство, но и жители проявляют инициативу в укреплении духовных основ и сохранении памяти нашего народа» - отметил Александр Авдеев.Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom