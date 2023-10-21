Это произошло в результате ДТП. Пострадал как минимум один человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вчера, в пятницу, около 8 часов вечера спасатели получили сообщение об

Это произошло в результате ДТП. Пострадал как минимум один человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вчера, в пятницу, около 8 часов вечера спасатели получили сообщение об аварии в Петушинском районе на 130 км трассы М-12. В перевернувшейся машине застрял человек. Погибших нет. Ранее на участке платной трассы в Судогодском районе загорелся автомобиль. Фото