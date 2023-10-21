Во Владимирской области заметно выросли цены на яйца, свинину и мясо птицы. Годовая инфляция во...

Во Владимирской области заметно выросли цены на яйца, свинину и мясо птицы.Годовая инфляция во Владимирской области в сентябре 2023 года составила 6,2%, что выше 5,3 процентов, зафиксированных в предыдущем месяце.Информация об изменении уровня цен во Владимирской области представлена в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.Как отмечает пресс-служба Отделения Владимир Банка России, в сентябре издержки производителей продовольствия увеличились из-за удорожания импортных кормовых добавок, а также оборудования.В результате выросли цены на яйца, свинину и мясо птицы.Из-за ослабления рубля стали дороже импортные фрукты и овощи: бананы, груши и помидоры.Фото: pxfuel.comВажно:С 21 сентября Правительством РФ введен запрет на экспорт моторного топлива, что привело к снижению розничных цен на него.В сфере услуг во Владимирской области цены снизились в отличие от Центрального федерального округа и России в целом.«Ускорение инфляции во многом обусловлено ростом издержек производителей продовольствия на фоне ослабления рубля и активизацией спроса на отдельные непродовольственные товары. Ослабление рубля, происходившее в последние месяцы, обусловлено ситуацией в экономике. Спрос на иностранную валюту вырос из-за покупок импортных товаров и услуг, использованием бизнесом валюты в качестве средства сбережения. Если российский экспорт сокращается, и экспортеры продают меньше валюты, а рублевый спрос на импорт при этом растет, то курс рубля снижается. Денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России, будет способствовать постепенной нормализации внутреннего спроса и снижению инфляционного давления. Однако требуется время для того, чтобы рост спроса стал соответствовать возможностям экономики наращивать производство», – пояснила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.