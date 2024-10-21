История российской поп-музыки и главных композиций последних 30 лет — в восьмисерийном документальном проекте «Хит» (16+), который онлайн-кинотеатр Wink.ru начнет показывать 24 октября 2024 года. В

История российской поп-музыки и главных композиций последних 30 лет — в восьмисерийном документальном проекте «Хит» (16+), который онлайн-кинотеатр Wink.ru начнет показывать 24 октября 2024 года. В этот день также выйдет последний эпизод самого популярного сериала от Wink.ru 2024 года — «Комбинация» (18+) о первой женской поп-группе, хиты которой звучали буквально из каждого утюга. В документальном