Яхта Ротшильда потерпела крушение в Карибском море. Ротшильд с женой благополучно добрался до маленького атолла на надувном плоту. Осмотрев атолл, он невозмутимо сел на песок и стал смотреть на море.
- Чего ты ждешь, старый болван, нас же никогда здесь не найдут, мы погибнем от голода и жажды, делай же что-нибудь, кретин...!!!, - в истерике закричала на него жена.
- Успокойся, дорогая. Послушай, что я тебе скажу. Три года назад, как щас помню 23 июля, я пожертвовал Главной Синагоге Америки 500 тыщ долларов. Через год, после одной удачной сделки на бирже, я опять решил сделать им пожертвование, и в тот же день, 23 июля, перевел на их счет 700 тысяч долларов. В прошлом году мои нефтяные акции круто поползли вверх, и я наварил 12 лимонов с их продажи. Один м
еще анекдот!