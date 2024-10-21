Уголовное дело в отношении жителя Чеченской Республики, который устроил дебош в баре «Клевер», направлено в Октябрьский районный суд. Свою вину в хулиганстве обвиняемый признал, сообщили в
<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2024-deboshir-kotoryj-udaril-barmena-i-oficiantku-v-bare-klever-otpravitsya-pod-sud.html" target="_blank">Дебошир, который ударил бармена и официантку в баре «Клевер», отправится под суд</a> - Уголовное дело в отношении жителя Чеченской Республики, который устроил дебош в баре «Клевер», направлено в Октябрьский районный суд. Свою вину в хулиганстве обвиняемый признал, сообщили в
[url=https://33live.ru/novosti/21-10-2024-deboshir-kotoryj-udaril-barmena-i-oficiantku-v-bare-klever-otpravitsya-pod-sud.html]Дебошир, который ударил бармена и официантку в баре «Клевер», отправится под суд[/url] - Уголовное дело в отношении жителя Чеченской Республики, который устроил дебош в баре «Клевер», направлено в Октябрьский районный суд. Свою вину в хулиганстве обвиняемый признал, сообщили в