Уголовное дело в отношении жителя Чеченской Республики, который устроил дебош в баре «Клевер», направлено в Октябрьский районный суд. Свою вину в хулиганстве обвиняемый признал, сообщили в

Уголовное дело в отношении жителя Чеченской Республики, который устроил дебош в баре «Клевер», направлено в Октябрьский районный суд. Свою вину в хулиганстве обвиняемый признал, сообщили в Следкоме. Скандал произошел в ирландском баре в ночь с 30 на 31 июля. Фигурант вошел в заведение в два часа вместе с новым приятелем, с которым познакомился на улице.