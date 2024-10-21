Прокуратура добилась наказания для частного перевозчика «ОКТО», который покинул Владимир в марте этого года. Компания обслуживала 8 маршрутов, которые пришлось экстренно распределять

Прокуратура добилась наказания для частного перевозчика «ОКТО», который покинул Владимир в марте этого года. Компания обслуживала 8 маршрутов, которые пришлось экстренно распределять между другими транспортными организациями. Напомним, под крылом «ОКТО» находились маршруты № 11С, 25, 7С, 56, 26С, 28, 15, 21С. О том, что перевозчик уходит с рынка стало известно в конце февраля, а уже