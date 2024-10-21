Утром воскресенья, 20 октября, диспетчер пожарной охраны Коврова узнал о горении ангаров в поселке Ручей. К тому моменту густой черный дым было видно издалека и многие ковровчане начали

Утром воскресенья, 20 октября, диспетчер пожарной охраны Коврова узнал о горении ангаров в поселке Ручей. К тому моменту густой черный дым было видно издалека и многие ковровчане начали обсуждать его появление в соцсетях. Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что горит производство дверей. Пожар отказался очень крупным, чуть позднее в Ручей приехали и сотрудники