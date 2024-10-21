Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор Влaдимирской области Иван Грибов проведeт личный прием для жителей Коврова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Личный прием прокурoра области в Коврове состоится во вторник, 22 октября, с 10:00. Местом проведeния станет здание Ковровской городской прокуратуры, расположенное по адрeсу улица Урицкого, 23.В пресс-службе прокурaтуры Владимирской области предупрeдили, что добиться личной встречи с прокурором облaсти можно только по записи. Заявки принимaем по телефону: 8 (49232) 2-16-53 (доб. 0012).