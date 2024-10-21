Опытные руки уверенно держат лопату и заправляют ямы черноземом. Молодые липы высаживают на улице Усти-на-Лабе. Дружно работают волонтеры, общественники, депутаты городского совета и

Опытные руки уверенно держат лопату и заправляют ямы черноземом. Молодые липы высаживают на улице Усти-на-Лабе. Дружно работают волонтеры, общественники, депутаты городского совета и парламентарии. Артем Носков, волонтер Именно от нас зависит, каким город будет ближайшие несколько десятков лет: будет ли он лысым, или же он будет зеленым. Будет очень приятно вернуться сюда через несколько лет