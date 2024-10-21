Новый эпизод в деле об ограблении участника СВО. Ранее мы писали о том, что в Гусь-Хрустальном двое мужчин напали на военнослужащего, украв у него 1,6 миллиона рублей. Выяснилось, что до этого

Новый эпизод в деле об ограблении участника СВО. Ранее мы писали о том, что в Гусь-Хрустальном двое мужчин напали на военнослужащего, украв у него 1,6 миллиона рублей. Выяснилось, что до этого один из злоумышленников уже заставлял пострадавшего переводить ему деньги. Как сообщили в Следкоме, о новом эпизоде стало известно уже после задержания фигуранта. Во время