Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс снова станет мамой. Эту радостную новость подтвердил ее представитель в разговоре с изданием Vogue.

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс снова станет мамой. Эту радостную новость подтвердил ее представитель в разговоре с изданием Vogue.На минувших выходных знаменитость была замечена на ужине в Лос-Анджелесе, где ее округлившийся живот стал ярким акцентом вечеринки. 34-летняя звезда "Голодных игр" выбрала для выхода белую футболку и черную юбку, что подчеркивало ее интересное положение.Недавние фотографии, сделанные папарацци, показывают Дженнифер в компании её мужа, директора американской художественной галереи Кука Марони. Пара выглядит счастливой и взволнованной предстоящим пополнением в семье. Несмотря на свою популярность, Лоуренс всегда старалась держать личную жизнь в тайне, и лишь изредка делится подробностями о своей семье.Свадьба Дженнифер и Кука состоялась в 2019 году, и всего через три года после этого у них родился первенец — мальчик по имени Сай. Теперь же пара готовится к появлению второго ребенка, что, безусловно, станет важным событием в их жизни. Актриса всегда мечтала о большой семье, и теперь её мечта постепенно сбывается.Друзья и поклонники Лоуренс с нетерпением ждут новостей о беременности и о том, как она будет проходить. Многие восхищаются тем, как Дженнифер удается балансировать между карьерой и семейной жизнью. Она продолжает сниматься в фильмах, оставаясь одной из самых востребованных актрис Голливуда.Пока Дженнифер не раскрывает подробностей о сроках беременности или полагаемом ребенке, фанаты активно обсуждают эту новость в социальных сетях. Они выражают свою радость и поддержку, желая актрисе здоровья и счастья в этот важный период.