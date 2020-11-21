В памятном мероприятии приняли участие действующие сотрудники и ветераны службы.

Ежегодно участковые уполномоченные полиции отдела УУПиПДН ОМВД России по Александровскому району и ветераны службы не только поздравляют друг друга, но и отдают дань памяти погибшим коллегам - участковым уполномоченным М. Аракчееву, И. Фирсову, И. Соломахину, О. Исаеву.По сложившейся традиции участники церемонии возложили цветы к монументу в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мемориал расположен на территории отдела полиции. Здесь молодым сотрудникам, школьникам и студентам рассказывают о подвиге героев и призывают нести службу с честью и достоинством, равняясь на этих мужественных людей, которые для многих стали примером.В этот же день полицейские, ветераны, учащиеся и педагоги школы № 3 города Александрова возложили цветы к памятной доске выпускнику школы, старшему лейтенанту милиции Игорю Викторовичу Фирсову, погибшему в июне 1993 года при исполнении служебных обязанностей и награжденному посмертно орденом «За личное мужество».14 июня 1993 года участковый инспектор старший лейтенант милиции Игорь Фирсов возвращался домой после проверки вверенных ему участков. Возле магазина в селе Большое Каринское он заметил шумную компанию, в которой узнал двоих молодых людей, разыскиваемых за угон совхозной машины. Подъехав к группе молодых парней, участковый попросил их предъявить документы. В ходе разговора один из молодых людей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно ударил участкового инспектора ножом. Ранение оказалось серьезным. Игорь Фирсов скончался от обильной кровопотери еще до приезда машины скорой помощи. В тот вечер дома его так и не дождались жена и дочь.В ходе мероприятия прозвучало много слов о храбрости, самоотверженности и мужестве Игоря Фирсова. В завершение все присутствовавшие почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.