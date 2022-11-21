О снабжении полков рассказал Александр Авдеев.

Мобилизованным владимирцам доставили адресные посылки в зону СВО. О снабжении полков рассказал Александр Авдеев.«На складе в Валуйках встретились с председателем Совета солдатских жён и матерей Диной Бубновой. Вместе занимались разгрузкой очередной партии помощи бойцам, в том числе посылок от родных. Со склада по мере возможности их будут доставлять на позиции», - пояснил губернатор.Глава региона поблагодарил Дину Бубнову, которая взяла на себя большую работу по связи с подразделениями и сбору помощи.«Готовность помочь ближнему — самое ценное, что у нас есть», - подчеркнул он.