Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Там же 22 мая Народная артистка Советского Союза получила паспорт и гражданство. В России же, по слухам, она оставила не только замок, но и внушительную коллекцию париков.

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Там же 22 мая Народная артистка Советского Союза получила паспорт и гражданство. В России же, по слухам, она оставила не только замок, но и внушительную коллекцию париков.Отъезд Примадонны с детьми был внезапным. Поэтому, как говорят друзья, она даже взяла многое из того, что хотела бы, в спешке собирая чемоданы. Например, смогла увезти с собой лишь несколько париков, о чем теперь очень сожалеет. Ведь постоянно приходится выходить в свет – на концерты Земфиры или Зиверт, на встречи с такими же звездными эмигрантами. И так хочется там выглядеть эффектно!..На родине у Аллы Пугачевой осталась большая коллекция париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам певица может создавать разные образы, настроения, характеры. Как теперь без них?..При этом ее собственные волосы – короткие и негустые, с наметившейся возрастной лысиной. Певица несколько раз артистка демонстрировала настоящие волосы поклонникам на снимках в социальных сетях. И даже на сольниках пару раз снимала эффектные парики, приводя зрителей в неописуемый восторг.В Израиль Пугачева уехала не только без многих париков, но и без амулета. "У меня был бабушкин крест – красивый такой, увитый цветочками, необычный. Я считала его своим амулетом. Если обнаруживала, что его нет, у меня начиналась паника. Но я потеряла его на студии, когда Кристина записывала свою первую песню "Факир". Я подумала, что это знак: теперь этот крест нести не мне, а ей", – рассказала она в одном из интервью.