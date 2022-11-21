Недавно в сети появились слухи о разводе Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Гимнастка подлила масла в огонь.

Недавно в сети появились слухи о разводе Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Гимнастка подлила масла в огонь.Юморист Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева являются одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Много лет они были образцовой парой и производили впечатление гармоничных мужа и жены. Однако слухи о разводе коснулись и их. В последнее время россияне все чаще говорят, что в паре не все так гладко.На днях Ляйсан Утяшева подлила масла в огонь, появившись в ЗАГСЕ с молодым красавчиком, ухажером блогера Вали Карнавал Сашей Стоун. Пара мило беседовала, а Утяшева блистала красотой и сияла от счастья."Мы с Сашкой сидим в загсе, можете себе представить? Это не у меня дома. Вы не поверите, мы не у меня дома, мы действительно сидим в загсе", – с восторгом отметила Утяшева на видео.Собеседник Утяшевой рассказал о положительных изменениях в своей жизни, в том числе о расцветающем романе с Валей Карнавал."У меня в моей жизни появился любимый человек. Она настолько вкусно готовит, ты не представляешь, мы с радостью ждем тебя, приходи, с нас ужин", – пригласил Саша Утяшеву к себе домой.Гимнастка обрадовалась и отметила, что ей приятно слышать о том, что молодая 20-летняя девушка, популярная красотка, да еще и вкусно готовит. Именно этим она и зацепила Сашу.