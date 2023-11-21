Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта из-за...

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта из-за спиленной елки на газоне во Владимире.Полиция проводит проверку по факту разборок из-за срубленных декоративных ёлок во Владимире.- Вот эти вот люди ёлку срубили на территории Верхней Дубровы.Инцидент произошел в выходные. Девушка с ребенком сделала замечание группе людей, спиливших одну из елей, растущих на на муниципальном газоне. В ответ посыпались оскорбления. Обе стороны запросили подкрепление. Разговор на повышенных тонах чуть не перешел в драку, но вмешались сотрудники полиции. Подробности инцидента, равно как и сумму причинённого ущерба в региональном управлении МВД не уточняют.Тем временем, по данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организовано проведение доследственной проверки.Глава Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах.Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.(Видео: ВК "Подслушано во Владимире". фото https://www.pxfuel.com)