На стенде Владимирской области на ВДНХ гостей встречает макет Суздаля. Там продолжается масштабная...

На стенде Владимирской области на ВДНХ гостей встречает макет Суздаля.Там продолжается масштабная выставка-форум "Россия".Гостей в ежедневном режиме встречает и стенд Владимирской области. Напомним, он располагается в павильоне №75 ВДНХ. Стенд отсылает к архитектуре Северо-Восточной Руси. Белокаменные храмы владимирской земли оживают на глазах. Благодаря технологиям дополненной реальности. Кстати, первое, что видят посетители- макет Суздаля. Города, который в 24-ом отмечает официальное тысячелетие.