Правоохранители Владимирской области выявили ряд нарушений, допущенных во время ремонта здания Центра занятости города Меленки.

Правоохранители Владимирской области выявили ряд нарушений, допущенных во время ремонта здания Центра занятости города Меленки. Об этом сообщила региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что с подрядчиком ООО «МРСУ» заключили контракт на сумму более 2,5 млн рублей. Все ремонтные работы организация должна была закончить до 10 октября текущего года, однако нарушила свои обязательства. Так, на автостоянке не были заменены бордюрные камни.«По результатам проверки прокурором в отношении должностных лиц подрядной организации возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кроме того, в адрес руководителя ГКУ ВО «ЦЗН Владимирской области» было внесено представление за ненадлежащий контроль при приёмке выполненных работ.