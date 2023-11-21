Во Владимирской области в отношении начальника одела электроснабжающей организации возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области в отношении начальника одела электроснабжающей организации возбуждено уголовное дело. Фигуранта подозревают в получении коммерческого подкупа за незаконные действия. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Правоохранители предварительно установили, что обвиняемый взял у представителя одной из фирм, выполняющих хозработы во Владимире, 50 тыс. рублей. Он должен был уничтожить документы о неучтённом потреблении электричества и избавить предприятие от оплаты и штрафа.В настоящий момент подозреваемого задержали, деньги изъяли. Расследование уголовного дела продолжается.