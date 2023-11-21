Животные попали на камеру сотрудников Госохотинспекции. Сначала им в лесу встретились лосиха с лосенком. Маленький сохатый плавал так же хорошо, как и его мама, поэтому животные водную

Животные попали на камеру сотрудников Госохотинспекции. Сначала им в лесу встретились лосиха с лосенком. Маленький сохатый плавал так же хорошо, как и его мама, поэтому животные водную преграду легко преодолели. Также удалось заснять взрослого самца лося. Он ходил по зарослям вдоль водоема. Из поста Госохотинспекции, опубликованного в соцсетях Зверь хорошо упитан, имеет развитые рога «оленьего