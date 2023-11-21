По прогнозам объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство достигнет 440 млрд рублей, что более чем втрое превзойдет результат прошлого года и станет новым рекордом для сегмента.

По прогнозам объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство достигнет 440 млрд рублей, что более чем втрое превзойдет результат прошлого года и станет новым рекордом для сегмента. Основным драйвером выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется подавляющее большинство кредитов на дома.Спрос на ИЖС в России продолжает расти ускоренными темпами, что находит отражение в динамике жилищного кредитования.«Принимая решение об улучшении жилищных условий, россияне все чаще отдают предпочтение строительству своего дома. По оценке наших экспертов, по итогам января-октября 2023 года объем выдач ипотеки на частное домостроение в целом на рынке составил около 360 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за 2022 год. В первую очередь, «бум» спроса на индивидуальное жилье подогревает его комфортность, особенно если речь идет о семьях с детьми. Второй фактор - государственная поддержка сегмента: даже на фоне значительно изменившихся условий по базовым ипотечным программам получить кредит на ИЖС по-прежнему можно по комфортной ставке», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.Он добавил, что несмотря на активный рост кредитования ИЖС уровень проникновения ипотеки в сегмент все еще остается низким. Это объясняется сохраняющимися рисками для всех участников рынка. Для физических лиц сдерживающими факторами выступают невысокий уровень цивилизованности сегмента частного строительства, высокие сопутствующие расходы и повышенные требования банков при выдаче кредитов, для девелоперов - высокие затраты на этапе строительства и фактически отсутствующие механизмы проектного финансирования. Активный выход банков на рынок останавливают риски незавершения строительства и более низкая ликвидность загородной недвижимости.