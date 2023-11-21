В Доброграде прошел третий Чемпионат Мира по русскому жиму. В этой дисциплине спортсмены должны...

В Доброграде прошел третий Чемпионат Мира по "русскому жиму".В этой дисциплине спортсмены должны за отведённое время выполнить максимальное количество повторений.В турнире приняли участие более трёхсот спортсменов из ста пятидесяти городов России и ближнего зарубежья. Так же в рамках чемпионата прошел фестиваль "Лига спорта", в нем приняли участие атлеты с ограниченными возможностями - в том числе инвалиды колясочники.