В Гусь-Хрустальной центральной районной больнице завершён капитальный ремонт акушерского корпуса.

В Гусь-Хрустальной центральной районной больнице завершён капитальный ремонт акушерского корпуса. Об этом рассказала правительства Владимирской области со ссылкой на региональный Минздрав.Ранее в медучреждении размещался ковидный госпиталь, в котором проходили лечение жители разных муниципалитетов. «За 3 года работы акушерского корпуса в период пандемии было спасено 4584 жизни», – отмечает Министерства здравоохранения.После пандемии ремонтные работы в медучреждении осуществлялись по госпрограмме «Развитие здравоохранения Владимирской области». На восстановление корпуса из региональной казны было направлено свыше 5,7 млн рублей. На эти деньги удалось отремонтировать полы и помещения, установить новые двери и приобрести необходимое оборудование. В настоящий момент акушерский корпус проходит процедуру лицензирования.