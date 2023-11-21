В Гусь-Хрустальном плавающие светомузыкальные фонтаны вмерзли в лед. Напомню, они будут...

В Гусь-Хрустальном плавающие светомузыкальные фонтаны вмерзли в лед.Напомню, они будут установлены на городском озере по программе "50 на 50" - когда половину необходимой на реализацию проекта суммы оплачивают жители или предприятия города, а вторая половина добавляется из бюджета области. На воду на днях спущен целый фонтанный комплекс. В администрации подчеркивают, это только испытания, на зиму фонтаны уберут.И этот процесс, видимо, уже начался. Кадрами делятся местные жители. На спасение фонтанов из ледяного плена, шутят гусевчане, направлен мини-ледокол со спасательной бригадой на борту.(Видео GUSADMIN.RU, ВК Подслушано Гусь-Хрустальный)